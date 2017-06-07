Умные очки J-Reality от Jorjin Technologies работают на Android'е

Компания Jorjin Technologies вместе с InfinityAR представили, по их же словам, первые в истории умные очки смешанной реальности, которые работают на Android'е. Называется новинка J-Reality и использует полупрозрачные дисплеи от Lumus с углом поля зрения 40 градусов. Необходимости подключать очки к смартфону нет, они работают самостоятельно.

Изображение реального мира сочетается с голографическими изображениями, созданными на компьютере. J-Reality также умеет определять положение и давать информацию о том, что вы видите.

Очки оснащаются камерой, микрофоном и громкоговорителем. Выглядят они, честно говоря, весьма громоздкими. Стоимость новинки пока остается неизвестной.