Умные очки J-Reality от Jorjin Technologies работают на Android'е

Компания Jorjin Technologies вместе с InfinityAR представили, по их же словам, первые в истории умные очки смешанной реальности, которые работают на Android'е. Называется новинка J-Reality и использует полупрозрачные дисплеи от Lumus с углом поля зрения 40 градусов. Необходимости подключать очки к смартфону нет, они работают самостоятельно.

Изображение реального мира сочетается с голографическими изображениями, созданными на компьютере. J-Reality также умеет определять положение и давать информацию о том, что вы видите.

Очки оснащаются камерой, микрофоном и громкоговорителем. Выглядят они, честно говоря, весьма громоздкими. Стоимость новинки пока остается неизвестной.

Источник
Jorjin
Теги
умные очки

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