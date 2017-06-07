Широкоформатные мониторы LG 29UM69G и 34UM69G для геймеров выходят в России

Компания LG Electronics сообщила о скором начале продаж в России игровых мониторов серии LG UM69G в диагоналях 29 и 34 дюйма. Мониторы LG 29UM69G и 34UM69G входят в линейку UltraWide с экранами с сотношением сторон 21:9.

Мониторы имеют матрицу IPS с разрешением 2560 x 1080, яркостью 250 кд/м² и временем отклика 1 мс. Они поддерживают технологию AMD Free Sync для синхронизации с видеокартами AMD, устраняющей задержки и разрывы, которые появляются из-за различия между частотой кадров выдаваемых видеокартой и частотой обновления монитора.

Для играх-шутеров предусмотрена функция «Стабилизатор черного», которая автоматически определяет темные области и делает их ярче, так что игрок сможет найти врагов, прячущихся в темноте. Мониторы получили порты DisplayPort, USB Type-С и HDMI, а также выход на наушники.