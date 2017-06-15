Microsoft представила "современную" клавиатуру со сканером отпечатков пальцев

Компания Microsoft представила новую клавиатуру. Современность и актуальность гаджета подчеркивается его названием — Microsoft Modern Keyboard with Fingerprint ID. Как можно легко догадаться, клавиатура получила сканер отпечатков пальцев.





Клавиатура выглядит как Surface Keyboard, выпущенная в прошлом октябре вместе с ПК-моноблоком Surface Studio. Клавиатура может работать как в проводном, так и в беспроводном режиме, подключаясь по Bluetooth. Главным отличием стал сканер отпечатков пальцев для аутентификации пользователи в Windows Hello. Он расположен рядом с правой клавишей Alt.

Microsoft Modern Keyboard with Fingerprint ID на данный момент присутствует в онлайн-магазине Microsoft Store с пометкой "скоро в продаже" и ценой в $129,99.