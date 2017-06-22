Смарт-очки Google Glass получили первое обновление за три года

Совершенно неожиданно компания Google выпустила обновление прошивки для смарт-очков Google Glass. Это первый апдейт для гаджета с октября 2014 года.





Основным новшеством стала добавленная поддержка средств ввода с интерфейсом Bluetooth. То есть, теперь очки можно подключить к Bluetooth-мышке или Bluetooth-клавиатуре.

Кроме этого, прошивка приносит исправление недочетов и улучшение производительности. Отметим, что проект Google Glass так и не вышел из стадии тестирования.