Смарт-очки Google Glass получили первое обновление за три года

Совершенно неожиданно компания Google выпустила обновление прошивки для смарт-очков Google Glass. Это первый апдейт для гаджета с октября 2014 года.


Основным новшеством стала добавленная поддержка средств ввода с интерфейсом Bluetooth. То есть, теперь очки можно подключить к Bluetooth-мышке или Bluetooth-клавиатуре.

Кроме этого, прошивка приносит исправление недочетов и улучшение производительности. Отметим, что проект Google Glass так и не вышел из стадии тестирования.

Источник
Google
Теги
Google фейспалм Google Glass смарт-очки

Комментарии

Материалы по теме

8 проектов Google, которые должны перевернуть здравоохранение

12 января 2015

Google Glass взломали и подружили с Ubuntu

17 мая 2013

Google Glass лишит людей личной жизни?

10 апреля 2013

Google Glass обзавелись диоптриями и оправами на выбор

29 января 2014

Google Glass поступают в свободную продажу за $1500

14 мая 2014

Google Glass поступили в свободную продажу за $1500

16 апреля 2014
Из рубрикиПериферия
Samsung готовит автономный шлем Gear VR со сверхчетким дисплеем
Microsoft представила "современную" клавиатуру со сканером отпечатков пальцев
Seagate представила Game Drive для PlayStation 4

Обсуждаемое

Жителя Сургута оштрафуют за покупку PS4 в Германии 91
Незаменимых нет! Что купить вместо смартфонов Xiaomi, которые не пропускает таможня 83
Лучшие бесплатные антивирусы для Windows 64
Пользователи Яндекс.Такси заметили зависимость цен от телефона 41
В НИИ овцеводства и козоводства создали альтернативу Windows 33
Почему играть стало неинтересно: 7 смертных грехов современных игр 32