WD представила портативный винчестер My Passport Ultra на 4 ТБ

Компания Western Digital представила обновленную версию портативного накопителя WD My Passport Ultra на базе жестких дисков. Накопитель получил обновленный металлический дизайн и поставляется с программным обеспечением WD Discovery. Кроме того, теперь WD My Passport Ultra доступен в объеме до 4 ТБ, не "всего" 3 ТБ, как было ранее.





ПО WD Discovery предназначено для легкого резервного копирования данных пользователя, в том числе фотографий, видеозаписей и другого контента, размещенного или созданного в различных социальных сетях, облачных сервисах и на разнообразных устройствах. Накопитель поддерживает 256-битное аппаратное AES-шифрование. Пользователи могут активировать аппаратное шифрование и защиту данных с помощью пароля. Соединение с ПК производится по интерфейсу USB 3.0. Размеры составляют 110 х 81,5 х 13,5-21,5 мм.





На накопители My Passport Ultra распространяется трехлетняя ограниченная гарантия. Рекомендованная розничная цена в США на накопители My Passport Ultra составляет 79,99 долларов за модель емкостью 1 ТБ, 99,99 долларов за 2 ТБ, 129,00 долларов за 3ТБ и 139,99 долларов за 4 ТБ.