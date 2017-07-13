Wacom представила интерактивный дисплей для электронных документов

Компания Wacom представила компактный интерактивный дисплей DTH-1152. Это бизнес-решение, предназначенное для просмотра, заполнения и подписания документов в электронном формате.


Wacom DTH-1152 оснащается сенсорным экраном с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей) c диагональю 10,1 дюйма. При просмотре документов можно пользоваться стандартными возможностями тачскрина — прокручиванием, панорамированием и масштабированием. С помощью пера можно аннотировать, заполнять и подписывать документы с ощущением письма настоящей ручкой по бумаге.

Запатентованная Wacom технология электромагнитного резонанса обеспечивает питанием перо. При использовании программного обеспечения для подписи, оно захватывает безопасные биометрические подписи. Используется шифрование RSA/AES для безопасной передачи данных и данных подписи.

Источник
Wacom
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WACOM

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