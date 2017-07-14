Oculus готовит автономный VR-шлем за $200

Oculus, принадлежащая Facebook, планирует выпустить недорогой автономный шлем виртуальной реальности в 2018 году. Об этом сообщило издание Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с разработкой.


В отличие от дешевых шлемов вроде Samsung Gear VR за $130, которым нужен для работы смартфон, или дорогих игровых девайсов вроде Oculus Rift за $400, требующих еще более дорогого компьютера в пару, новый шлем займет среднюю позицию по цене и сможет работать самостоятельно, не требуя подключения к смартфону или ПК. По словам источника, он станет первой ласточкой в новой категории устройств.

Шлем разрабатывается под кодовым названием Pacific. Он предназначен для игр, просмотра видео и социального взаимодействия. Выход такого шлема ожидается в следующем году.

Источник также отметил, что Facebook дополнительно работает над прототипом под кодовым названием Santa Cruz, фактически, представляющем собой беспроводную версию Oculus Rift.

Источник
Bloomberg
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