Вьетнамцы представили клавиши-миры для клавиатуры

Компания Jelly Key из Вьетнама занимается выпуском необычных клавиш для клавиатуры уже достаточно давно, однако их новая серия Forbidden Kingdom ("Запретное Королевство") выглядит действительно, как нечто особенное. Клавиши вдохновленные природой и, как отметили в PCGamesN, виртуальными мирами из игр (упоминаются вселенные Питера Молинье), способны разнообразить и сделать более красочным будний день любого офисного сотрудника или оживить клавиатуру дома. 

Крошечные миры располагают деревьями, травой, дымом, водопадами и прочими элементами ландшафта. Работа над каждой клавишей занимает от 9 до 24 часов. 

Увы, на данный момент весь тираж Forbidden Kingdom распродан. 

Источник
PCGamesN
Теги
клавиатура

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