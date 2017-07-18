Google представила корпоративные смарт-очки Google Glass

Компания Google представила новую версию смарт-очков Google Glass. Речь идет о корпоративной версии гаджета под названием Glass Enterprise Edition.


По словам производителя, смарт-очки тестировались в течение двух лет в рамках ограниченной программы сотрудниками таких компаний, как GE, Boeing, DHL и Volkswagen, а теперь становятся доступны более широкому количеству предприятий через партнерскую программу.


Google Glass Enterprise Edition получили обновленное "железо", включая улучшенную камеру на 8 Мп, более мощный процессор, качественный Wi-Fi и увеличенное до 8 часов время автономной работы от одной подзарядки.

Источник
Google
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