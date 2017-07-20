4K-монитор LG 32UD89 вышел в России

Компания LG Electronics представила в России высококлассный монитор LG 32UD89. Он оснащается IPS-матрицей диагональю 31,5 дюйма и разрешением Ultra HD 4K (3840 x 2160 пикселей).





Монитор обладает возможностью поворота экрана в портретный режим. С помощью порта USB Type-C можно не только передавать контент с различных гаджетов, но одновременно подзарядить ноутбук или смартфон.

Предусмотрены встроенные динамики с системой звучания Rich Bass. Дополнительное программное обеспечение «Экранное меню» предлагает 14 вариантов разделения экрана.

Во вложении направляем пресс-релиз.

LG Electronics представляет на российском рынке новый IPS монитор LG 32UD89 с разрешением UHD 4K (3840 x 2160), возможностью поворота экрана в портретный режим, порт USB-C, выводом меню на экране монитора и безрамным дизайном. Монитор с разрешением UHD 4K позволит Вам насладиться компьютерной графикой в полном объеме.