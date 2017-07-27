HTC анонсировала автономный шлем Vive Standalone

Компания HTC анонсировала в Китае на выставке ChinaJoy 2017 свой первый автономный шлем виртуальной реальности. В отличие от оригинального Vive, гаджет под названием Vive Standalone не требует для работы подключения к компьютеру, проводов или установки внешних сенсоров.





По словам производителя, шлем портативный, легкий и простой в использовании. Он базируется на топовом процессоре Qualcomm Snapdragon 835. Дополнительные подробности о технических характеристиках пока не сообщаются.





Что интересно, описание шлем присутствует не только на китайском, но и американском сайте Vive, где отмечается, что он станет доступен до конца года. Это позволяет надеяться, что Vive Standalone выйдет за пределы Китая и будет продаваться в международном масштабе.