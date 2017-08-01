Мышки SteelSeries Sensei 310 и Rival 310 обещают точность 1 к 1

Компания SteelSeries представила новые игровые манипуляторы Sensei 310 и Rival 310. По словам производителя, в них используется первый "настоящий" киберспортивный сенсор с точностью распознавания движения один к одному.


То есть, движения мышки будут точно соответствовать курсору на экране, независимо от настройки CPI. Оптический сенсор TrueMove3 разработан совместно с компанией PixArt. Он поддерживает разрешение до 12 000 CPI и 350 IPS.

SteelSeries Sensei 310 получила симметричный дизайн и оснащена 8 программируемыми кнопками, силиконовыми боковыми вставками и механическими переключателями с гарантированным ресурсом в 50 миллионов нажатий. Мышь Rival 310 использует те же технологии и сенсор, что и Sensei 310, но в эргономичном корпусе для правшей. Она оборудована 6 программируемыми кнопками.

Встроенная память позволяет сохранять настройки в манипуляторе. Мышки также поддерживают дополнительные возможности ПО SteelSeries Engine, такие как PrismSync и GameSense, которые позволяют настраивать различные цветовые схемы для всех устройств SteelSeries и выдавать световые оповещения по событиям, происходящим в игре.

Мышки SteelSeries Sensei 310 и Rival 310 доступны по цене $59,99.

Источник
SteelSeries
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