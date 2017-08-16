Игровая механическая клавиатура SteelSeries APEX M750 интегрирована с чатом Discord

Компания SteelSeries представила механическую клавиатуру APEX M750. По словам производителя, она отличается прочностью и высокой скоростью отклика. В клавиатуре используются новые механические переключатели QX2, каждая кнопка оснащена индивидуальной RGB-подсветкой.


Основа клавиатуры алюминиевая. Переключатели требуют небольшого усилия при нажатии, срабатывают тихо и имеют гарантированный ресурс в 50 миллионов нажатий.


С выходом APEX M750 производитель также обновил ПО SteelSeries Engine. В нем появилась поддержка реактивной подсветки, сложные схемы подсветки, синхронизация с музыкой или плейлистом, и уведомления из геймерского чата Discord. Последняя позволяет отображать в реальном времени уведомления из чата Discord на любом устройстве SteelSeries с RGB-подсветкой. Таким образом, стримеры, геймеры и киберспортсмены могут настроить подсветку так, чтобы получать уведомления о новых сообщениях, статусе микрофона и многом другом.


Клавиатура SteelSeries Apex M750 доступна по рекомендованной розничной цене 139,99 евро.

Источник
SteelSeries
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