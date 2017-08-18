HP представила в России изогнутые и геймерские мониторы, и не только

Компания HP представила в России полтора десятка мониторов для домашнего использования, бизнес-заказчиков и геймеров. Среди них выделяются модели HP Envy 34, EliteDisplay S340c, Omen 25, Omen 27 и Omen X 35.



HP Envy 34

HP Envy 34 представляет собой тонкий изогнутый монитор диагональю 34 дюйма с разрешением WQHD (3440 x 1440 пикселей). Он оснащается встроенными динамиками Bang & Olufsen, двунаправленным микрофоном и выдвигающейся веб-камерой высокого разрешения.



HP EliteDisplay s340c

HP EliteDisplay S340c тоже с 34-дюймовым изогнутым экраном разрешением WQHD (3440 x 1440 пикселей) ориентирован на профессиональных пользователей. Он получил два динамика Bang & Olufsen, выдвигающуюся веб-камеру с инфракрасным излучателем для Windows Hello и микрофон, порты DisplayPort 1.2 и HDMI, два входных и один выходной разъем USB 3.0, а также разъем USB Type-C.



HP Omen X 35

HP Omen 25, Omen 27 и изогнутый Omen X 35 предназначены для геймеров. HP Omen 25 оснащается 24,5-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей) и поддерживает AMD FreeSync. Монитор Omen 27 с 27-дюймовым дисплеем разрешением Quad HD (2560 x 1440 пикселей) поддерживает NVIDIA G-Sync.

HP Omen X 35 получил изогнутый дисплей диагональю 35 дюймов, разрешением UWQHD (3440 x 1440 пикселей) с частотой обновления 100 Гц и поддерживает технологию NVIDIA G-Sync. Все модели Omen оснащены зажимом, который позволяет упорядочить кабели за монитором, и крючком, на который можно повесить наушники.