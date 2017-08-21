Lenovo представила игровой монитор Legion Y25f

Компания Lenovo представила на выставке gamescom 2017 не только три игровых десктопа, но и геймерский монитор серии Legion.


Модель под названием Lenovo Legion Y25f обладает TN-матрицей диагональю 24,5 дюйма, разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), частотой обновления кадров 144 Гц и временем отклика в 1 мс.

Предусмотрена поддержка расширенного динамического диапазона HDR, включая яркость 400 нит. Монитор имеет возможность регулировки по высоте и углу наклона, а также кронштейн для хранения наушников.

Монитор Lenovo Legion Y25f появится в продаже по цене от 299 евро.

Источник
Lenovo
Теги
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