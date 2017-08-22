WD My Book Duo стала самой емкой системой хранения Western Digital

Компания Western Digital представила обновленный настольный RAID-накопитель WD My Book Duo. По словам производителя, эта система хранения данных обладает самой высокой емкостью за всю историю компании.


Устройство оснащено дисковыми накопителями WD Red, они оптимизированы для работы в RAID и обеспечивают скорость последовательного чтения до 360 МБ/с, а также имеет микропрограммное обеспечение, оптимизированное для работы в RAID-массивах двухдисковых систем.

WD My Book Duo получил порт USB Type-C и двумя портами USB Type-A для подключения дополнительных аксессуаров. Накопитель представлен моделями емкостью 20 ТБ, 16 ТБ, 12 ТБ, 8 ТБ, 6 ТБ и 4 ТБ, поддерживает аппаратное 256-битное AES шифрование и поставляется с программным обеспечением WD Security для защиты конфиденциальности хранящихся на нем данных.

На накопитель My Book Duo распространяется трехлетняя ограниченная гарантия. Устройство доступно в продаже по рекомендованной розничной цене в США $799,99 (за модель емкостью 20 ТБ), $599,99 (16 ТБ), $419,99 (12 ТБ), $329,99 (8 ТБ), $289,99 (6 ТБ) и $259,99 (4ТБ).

Источник
WD
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HDD WD WESTERN DIGITAL WD My Book Duo

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