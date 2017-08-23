LG анонсировала пару игровых мониторов серии GK

Компания LG Electronics анонсировала два игровых монитора серии GK к выставке IFA 2017, которая пройдет с 1 по 6 сентября в Берлине. В серии представлено две модели — LG 27GK750 диагональю 27 дюймов и 32GK850 диагональю 32 дюйма. Они получили высокую частоту обновления кадров на уровне 144 Гц (с возможностью разгона до 165 Гц) и 240 Гц.







LG 32GK850 с разрешением Quad HD (2560 x 1440 пикселей) и яркостью 350 нт поддерживает технологию NVIDIA G-Sync. Также отмечается технология Sphere Lighting, которая предусматривает размещение светодиодов за экраном, усиливает эффект погружения и уменьшает усталость глаз. Технология Black Stabilizer обеспечивает более четкий контраст, позволяя разглядеть темные детали изображения, Dynamic Action Sync минимизирует входную задержку. Подставка позволяет регулировать наклон, высоту, угол поворота и отклонения.





27-дюймовый 27GK750F с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей) получил частоту обновления кадров на уровне 240 Гц, время отклика 1 мс и поддерживает технологи AMD FreeSync.