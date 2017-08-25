Facebook готовит гаджет Aloha для видеочатов

Мы уже писали о том, что компания Facebook готовит к выпуску устройство, предназначенное для видеочатов. Теперь стали известны новые подробности о нем. Информацией о гаджете поделилось издание Business Insider.


Устройство разрабатывается под кодовым названием Aloha. Гаджет позволит пользователям Facebook совершать видео-звонки и использовать распознавание лиц. В основе лежит операционная система Android и панорамная камера с возможностью съемки на 360 градусов.

Согласно более ранним утечкам, гаджет для видеочатов стал первым большим аппаратным проектом экспериментальной лаборатории Building 8 в Facebook. Он получил большой экран "ноутбучного" размера и умные технологии для камеры, которые позволят участникам чата общаться, как если бы они находились в одной комнате. Ожидается, что устройство будет представлено на конференции разработчиков F8 следующей весной.

Источник
Business Insider
Теги
FACEBOOK видеочат

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