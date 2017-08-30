Acer представила геймерские гарнитуру Predator Galea и мышь Cestus

Компания Acer представила к выставке IFA 2017, которая пройдет с 1 по 6 сентября в Берлине, игровые гарнитуру Predator Galea 500 и мышь Predator Cestus 500.







Гарнитура Predator Galea 500 позволяет погрузиться в игру и смысле услышать, где и что в ней находится. Например, можно повернуть голову в гоночной игре и услышать машины сзади. Технология Acer TrueHarmony 3D Soundscape создает из игровых звуков виртуальное трехмерное пространство и меняет их звучание, если пользователь поворачивает голову с надетой гарнитурой. Так мозгу кажется, что звуки постоянно исходят их фиксированных точек в пространстве, а не просто из наушников.





Мышь Predator Cestus 500 оборудована сдвоенными переключателями, что позволяет пользователю настроить сопротивление кнопок мыши под игровой жанр или конкретную игру. Например, в шутерах от первого лица его можно снизить, а при выборе войск и раздаче приказов в RTS — увеличить сопротивление. Среди других особенностей — RGB-подсветка с 16,8 млн цветов и оттенков, 8 режимов работы подсветки, сохранение до 5 профилей в памяти, 8 программируемых кнопок и позолоченный USB-коннектор.

Продажи Predator Galea 500 начнутся в ноябре в США, Европе, Ближнем Востоке и Африке по цене 299,99 евро или долларов, в зависимости от региона. Predator Cestus 500 появится в ноябре по цене 79,99 долларов или 89,99 евро.