Acer представила изогнутый игровой монитор Predator X35

Компания Acer представила к выставке IFA 2017, которая пройдет с 1 по 6 сентября в Берлине, новый игровой монитор Predator X35 с изогнутым экраном поддерживает технологии NVIDIA G-SYNC и Acer HDR Ultra и частоту обновления в 200 Гц.





35-дюймовый монитор с VA-панелью обладает соотношением сторон 21:9, радиусом изгиба 1800 мм и разрешением WQHD (3440 x 1440 пикселей). Также он поддерживает технологии NVIDIA G-SYNC, Acer HDR Ultra и технологию квантовых точек.

Система локального затемнения в 512 индивидуально-управляемых зонах позволяет освещать только те участки экрана, где это нужно. Цветопередача Predator X35 охватывает 90% гаммы DCI-P3. Время отклика составляет 4 мс.

В монитор используется система Predator GameView с восемью режимами, которые позволяют подстроить изображение под конкретные задачи. Кроме «Стандартного», «ECO-режима», а также режимов «Графика» и «Фильмы», в новинке есть режимы, предназначенные для игр: «Шутеры», «Гонки» и «Спорт». Они включаются при помощи «горячих» клавиш или экранного меню. При этом пользователи могут подобрать настройки для каждого режима в отдельном профиле.

Монитор Acer Predator X35 поступит в продажу в первом квартале 2018 года.