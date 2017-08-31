Lenovo представила шлем Windows Mixed Reality

К открытию выставки IFA 2017, которая пройдет с 1 по 6 сентября в Берлине, компания Lenovo представила шлем виртуальной реальности Lenovo Explorer на базе платформы Windows Mixed Reality от Microsoft.





Шлем Lenovo Explorer получил стандартные параметры с двумя дисплеями разрешением 1440 x 1440 пикселей, двумя камерами для отслеживания движений и опциональными беспроводными контроллерами. Весит гаджет 380 граммов.

Продажи Lenovo Explorer начнутся в октябре 2017 года по цене $350, за комплект с контроллерами просят $450.