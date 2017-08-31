Lenovo представила шлем Windows Mixed Reality

К открытию выставки IFA 2017, которая пройдет с 1 по 6 сентября в Берлине, компания Lenovo представила шлем виртуальной реальности Lenovo Explorer на базе платформы Windows Mixed Reality от Microsoft.


Шлем Lenovo Explorer получил стандартные параметры с двумя дисплеями разрешением 1440 x 1440 пикселей, двумя камерами для отслеживания движений и опциональными беспроводными контроллерами. Весит гаджет 380 граммов.

Продажи Lenovo Explorer начнутся в октябре 2017 года по цене $350, за комплект с контроллерами просят $450.

Источник
Lenovo
Теги
LENOVO виртуальная реальность Шлем виртуальной реальности IFA 2017 Windows Mixed Reality

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