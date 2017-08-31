SanDisk представила карту памяти microSD рекордной емкости

К открытию выставки IFA 2017, которая пройдет с 1 по 6 сентября в Берлине, компания Western Digital представила под брендом SanDisk карту памяти microSDXC UHS-I объемом 400 ГБ. Как отмечает производитель, на данный момент это самая емкая карта microSD в мире.

Такая карта вмещает до 40 часов видео в формате Full HD. Заявленная скорость передачи данных достигает 100 МБ/с. При работе на такой скорости карта позволяет переместить до 1200 фотографий в минуту. Кроме того, карта памяти соответствует спецификациям A1 App Performance Class, а это означает, что устройство позволяет загружать приложения быстрее.

Корреспондент Ferra.ru успел протестировать быстродействие карточки в смартфоне на базе Snapdragon 835. Как видно на скриншотах, карта предоставляет пользователю 367 ГБ свободного пространства, скорость согласно бенчмарку достигает 59,06 МБ/с для чтения и 42,22 МБ/с для записи.



Карта памяти SanDisk Ultra microSDXC UHS-I на 400 ГБ появится в продаже по рекомендованной розничной цене 249,99 долларов США. На карту распространяется ограниченная десятилетняя гарантия.

Источник
SanDisk
Теги
карта памяти SANDISK IFA 2017 MICROSD

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