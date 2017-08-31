Клавиатура Logitech Craft получила контекстное смарт-колесико

Компания Logitech представляет клавиатуру под названием Craft. По словам производителя, это первая в мире клавиатура с интеллектуальным алюминиевым переключателем под названием «Корона», предоставляющим быстрый доступ к специальным инструментам различных программ.


«Корона» распознает приложение, использующееся в данный момент, и дает доступ к необходимым инструментам. Прикоснувшись, нажав или повернув сенсорный переключатель-колесико, можно регулировать яркость, контраст и насыщенность изображения в Adobe Photoshop, создавать и настраивать диаграммы в Microsoft Excel, увеличить или уменьшить шрифт в программах для работы с документами, например, в Microsoft Word.


С его помощью также можно переключаться между тремя гаджетами и приложениями, регулировать громкость, а также назначить одну дополнительную функцию в каждом из любимых приложений.

Клавиатура также имеет умную подсветку клавиш, которая реагирует на положение рук и автоматически подстраивает яркость под изменяющееся освещение в комнате. Кроме того, кнопка Easy-Switch позволяет переключаться между любыми тремя подключенными устройствами. Для подключения к ПК используется USB-ресивер Logitech Unifying или Bluetooth.

Клавиатура Logitech Craft поступит в розничную продажу в России в сентябре по рекомендованной цене 12990 рублей.

Источник
Logitech
Теги
клавиатура LOGITECH

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