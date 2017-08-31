Logitech представила беспроводные игровую мышь и механическую клавиатуру LightSpeed

Компания Logitech представила беспроводную механическую клавиатуру и беспроводную игровую мышь LightSpeed. Беспроводная мышь Logitech G603 первой получила новый оптический сенсор HERO, это аббревиатура от High Efficiency Rated Optical, которая расшифровывается как "высокоэффективный оптический сенсор".





HERO обладает разрешением в 12 000 dpi. По словам производителя, данный сенсор в 10 раз энергоэффективнее сенсоров прежних поколений — от одной подзарядки можно играть свыше 500 часов в режиме нон-стоп.

Беспроводная механическая клавиатура Logitech G613 тоже использует технологию LightSpeed для беспроводной передачи сигнала. Она обладает отдачей в 1 мс и поддерживает Bluetooth-подключение к нескольким устройствам одновременно. Время работы от двух батареек AA составляет 1,5 года. Также в Logitech G613 имеется шесть программируемых клавиш G, которые можно настроить на быстрое выполнение операций и команд в приложениях. В клавиатуре используются механические переключатели Romer-G от Logitech G. Расстояние срабатывания клавиш Romer-G составляет 1,5 мм.

Беспроводная игровая мышь G603 LightSpeed и беспроводная механическая игровая клавиатура G613 LightSpeed поступят в розничную продажу в России в сентябре 2017 года по рекомендованным розничным ценам 4990 рублей и 9490 рублей соотвественно.