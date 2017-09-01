Игровая мышь Razer Basilisk предназначена для шутеров

На выставке IFA 2017, которая проходит с 1 по 6 сентября в Берлине, компания Razer представила новую игровую мышку Basilisk. По словам производителя, эта мышь создана специально для шутеров от первого лица с широкими возможностями настройки.


Razer Basilisk оборудована оптическим сенсором 5G с разрешением 16000 DPI. Аналогичный сенсор используется в высококлассных Razer DeathAdder Elite и Razer Lancehead Tournament Edition. Мышка снабжена механическими переключателями с заявленным сроком жизни до 50 млн нажатий.


Как отмечает производитель, мышь позволяет выставить любой уровень сопротивления колесика. Для этого на ее обратной стороне есть кнопка, позволяющая снизить или повысить уровень сопротивления для нужд конкретной игры. Так же Basilisk оборудована съемным зажимом. Настройки по умолчанию позволяют временно снижать DPI для мгновенного переключения между ближним боем, требующим высокого DPI, и снайперской стрельбой, где обычно применяются заниженные показатели. Зажим полностью программируем и может использоваться для активации push-to-talk, подбора предметов и любых иных действий. В комплекте с мышью идут два зажима - длинный и короткий. Для тех, кто предпочитает мышь без зажима, в наборе имеется резиновая заглушка.


Мышь Razer Basilisk станет доступна с сентября по цене 69,99 долларов или евро, в зависимости от региона.

Источник
Razer
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мышь Razer IFA 2017

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