Новый игровой монитор Acer KG1 появился в России

Компания Acer объявила о начале продаж в России нового игрового монитора серии KG1. Модель Acer KG271ABMIDPX обладает 27-дюймовой матрицей TN Film с разрешением Full HD (1920x1080 пикселей), временем отклика 1 мс и частотой обновления 144 Гц. Как отмечает производитель, такой монитор хорошо подходит для шутеров от первого лица и других игр с большим количеством действия.


Максимальная яркость достигает 400 кд/м2, а горизонтальные и вертикальные углы обзора – 170 и 160 градусов соответственно. Поддерживается технология AMD FreeSync, которая позволяет видеокарте контролировать частоту обновления кадров монитора, устраняя задержки и артефакты.


Подставка позволяет изменять угол наклона монитора в пределах от -5 до 15 градусов. Предусмотрена пара встроенных 2-ваттных динамиков. Acer KG271ABMIDPX оборудован портами HDMI, DVI и DisplayPort.

Монитор Acer KG271ABMIDPX поступил в продажу в магазины торговой сети «М.Видео» по рекомендованной розничной цене 24 990 рублей.

Источник
Acer
Теги
Россия ACER монитор

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