Intel отменила разработку шлема виртуальной реальности Project Alloy

Компания Intel отменила проект по разработке референсного дизайна шлема виртуальной реальности Project Alloy. Об этом сообщил профильный ресурс Road to VR со ссылкой на официальное заявление, полученное непосредственно от Intel.





Как сообщается в заявлении, Intel приняла решение свернуть проект референсного дизайна шлема виртуальной реальности Project Alloy, но при этом продолжит вкладываться в разработку технологий виртуальной и дополненной реальности следующего поколения.

Напомним, компания представила прототип шлема Project Alloy на конференции для разработчиков Intel Developer Forum в августе прошлого года. Планировалось, что спецификации аппаратной начинки шлема и инструменты для разработки станут доступны партнерам во второй половине 2017 года.

В отличие от известных Oculus Rift или HTC Vive, этот шлем подключается к компьютеру без проводов. Он оборудован стереокамерой RealSense и способен отслеживать движения каждого из пальцев на руках пользователя, это позволяет обходиться без контроллеров. Более того, если взять в руку какой-нибудь предмет, то он перенесется в виртуальную реальность и даже сможет взаимодействовать с другими, изначально виртуальными. Intel называет это не виртуальной (VR) и не дополненной (AR), а «совмещенной» реальностью — MR.