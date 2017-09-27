Объявлена российская цена шлема виртуальной реальности Lenovo Explorer

Компания Lenovo объявила о начале приема предварительных заказов в России на шлем виртуальной реальности Lenovo Explorer на базе платформы Windows Mixed Reality от Microsoft.


Напомним, Lenovo Explorer дебютировал на выставке IFA 2017, которая прошла с 1 по 6 сентября в Берлине. Шлем получил стандартные параметры с двумя дисплеями разрешением 1440 x 1440 пикселей и частотой обновления до 90Гц, двумя камерами 6DoF для отслеживания движений и опциональными беспроводными контроллерами с отслеживанием положения в пространстве. Для работы не потребуется установка внешних сенсоров и датчиков.

Весит гаджет 380 граммов. К ПК он подключается через HDMI и USB. Как обещает производитель, длина кабелей дает пользователю возможность свободно двигаться в пространстве 3,5×3,5 м.

Начало продаж шлема виртуальной реальности Lenovo Explorer в России запланировано на 20 октября 2017 года. Рекомендованная розничная цена устройства составит 39 990 рублей для версии с контроллерами в комплекте.

Источник
Lenovo
Теги
Microsoft LENOVO виртуальная реальность Шлем виртуальной реальности Windows Mixed Reality Lenovo Explorer

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