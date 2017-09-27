Шлем виртуальной реальности Samsung на базе Windows Mixed Reality показался на рендерах

В сети появилась информация о готовящемся к выпуску шлеме виртуальной реальности от компании Samsung на базе платформы Windows Mixed Reality. Подробностями и изображениями поделились пользователь Twitter под ником WalkingCat, неплохо известный своими утечками в области Windows.


Шлем отслеживает движения с шестью степенями свободы, как и большинство гаджетов Windows Mixed Reality, оборудован двумя камерами спереди и наушниками с брендом AKG. Шлем Samsung может поставляться с контроллерами движения Microsoft.


Пока неясно, когда состоится запуск шлема Samsung. Наиболее вероятно, что дебют произойдет одновременно с выходом обновления Windows 10 Fall Creators Update, запланированного на 17 октября 2017 года.

Источник
WalkingCat
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Samsung Шлем виртуальной реальности Windows Mixed Reality виртулаьная реальность

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