Мышка SteelSeries Rival 110 обещает точность 1 к 1

Компания SteelSeries представила новый игровой манипулятор Rival 110. По словам производителя, в нем используется первый "настоящий" киберспортивный сенсор TrueMove1 с точностью распознавания движения один к одному.





Движения мышки будут точно соответствовать курсору на экране, независимо от настройки CPI. Как подчеркивает производитель, сенсор TrueMove1 такой же точный, как TrueMove3, используемый в мышках Rival 310 и Sensei 310, но имеет меньшее значение CPI и IPS. Он поддерживает разрешение до 7200 CPI и 240 IPS.





Мышь Rival 110 использует привычный корпус с 6 кнопками, который подходит для любого типа хвата. Мышь оснащена мягким кабелем в резиновой оплетке, а внутренняя память позволяет сохранять настройки в самом устройстве. Также мышь Rival 110 оснащена RGB-подсветкой колесика и логотипа. Вес составляет 87,5 грамма.

Мышь SteelSeries Rival 110 доступна по цене 39,99 долларов или евро, в зависимости от региона.