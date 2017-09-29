SteelSeries представила недорогую геймерскую клавиатуру Apex 150

Компания SteelSeries представила клавиатуру Apex 150. Производитель позиционирует ее как надежную и функциональную модель по невысокой цене.





Клавиатура Apex 150 использует специальный тип мембраны, разработанный SteelSeries, для получения низкого уровня шума при быстрой скорости нажатия с гарантированным ресурсом в 20 миллионов нажатий и полной влагозащитой. Мембрана от SteelSeries сама «дожимает» кнопки после середины хода.





Клавиатура оснащена RGB-подсветкой, разделенной на 5 зон, которые можно настраивать в SteelSeries Engine. Кроме того, можно запрограммировать каждую кнопку клавиатуры, предусмотрена система анти-гостинга на 24 клавиши.

Клавиатура SteelSeries Apex 150 доступна по $49,99.