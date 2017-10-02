Sony анонсировала обновленный шлем PlayStation VR

Компания Sony анонсировала обновленную версию своего шлема виртуальной реальности PlayStation VR. Модель с номером CUH-ZVR2 принесет небольшие, но важные изменения.


Шлем PlayStation VR получит обновленный дизайн с более удобным подключением кабелей, кабель для стереонаушников больше не свисает, а кабель подключения к приставке стал тоньше. Кроме того, обновленный процессорный модуль будет поддерживать HDR.

PlayStation VR CUH-ZVR2 поступит в продажу в Японии 14 октября. Комплект с камерой PlayStation обойдется примерно в 400 долларов. В других регионах сроки выхода будут объявлены позднее. Цены Sony пообещала сохранить на прежнем уровне.

Источник
PlayStation
Теги
SONY виртуальная реальность Шлем виртуальной реальности PLAYSTATION PlayStation VR

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