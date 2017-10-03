Шлем Samsung Odyssey оценен в $499

Пользователи социального новостного ресурса Reddit поделились новыми подробностями о шлеме виртуальной реальности от компании Samsung на базе платформы Windows Mixed Reality, который пока не был представлен официально. Информация изначально была замечена в онлайн-магазине Microsoft, но ее быстро удалили.

Шлем под кодовым названием Samsung Odyssey может оказаться самым дорогим устройством на базе платформы Windows Mixed Reality — его цена указывалась на уровне 499 долларов США. Сроки поставки были намечены на 6 ноября.

Samsung Odyssey получит два экрана со общим разрешением 2880 x 1600 пикселей. То есть, в то время как большинство шлемов Windows Mixed Reality оборудованы LCD-дисплеями 1440 x 1440, здесь используется два AMOLED-экрана на 1440 x 1600 пикселей. Углы обзора и частота стандартные — 110 градусов и 90 Гц. Также отмечаются наушники с брендом AKG и двойной массив микрофонов.

Шлем отслеживает движения с шестью степенями свободы, как и большинство гаджетов Windows Mixed Reality, оборудован двумя камерами спереди. Шлем Samsung может поставляться с контроллерами движения Microsoft.

Пока неясно, когда состоится запуск шлема Samsung. Наиболее вероятно, что дебют произойдет одновременно с выходом обновления Windows 10 Fall Creators Update, запланированного на 17 октября 2017 года.

Источник
Reddit
Теги
Samsung виртуальная реальность Шлем виртуальной реальности Windows Mixed Reality Samsung Odyssey

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