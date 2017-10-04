Шлем виртуальной реальности Samsung Odyssey представлен официально

Компания Samsung Electronics представила официально свой первый шлем виртуальной реальности на платформе Windows Mixed Reality от Microsoft. Как и предсказывали слухи, устройство получило название Samsung HMD Odyssey.


По своим параметрам шлем более продвинутый, чем представленные ранее модели Windows Mixed Reality. В то время как большинство шлемов Windows Mixed Reality оборудованы LCD-дисплеями 1440 x 1440, здесь используется два 3,5-дюймовых AMOLED-экрана на 1440 x 1600 пикселей, общее разрешение составляет 2880 x 1600 пикселей. Также отмечаются встроенные наушники с брендом AKG и двойной массив микрофонов.


Углы обзора и частота стандартные — 110 градусов и 90 Гц, шлем оснащен двумя камерами 6DOF с распознаванием движений с шестью степеней свободы. Из интерфейсов предусмотрены HDMI 2.0 и USB 3.0.

Samsung Odyssey оказался самым дорогим шлемом Windows Mixed Reality на данный момент. Сейчас он доступен для предварительного заказа в онлайн-магазине Microsoft по цене $499 в комплекте с контроллерами движений. Продажи стартуют 6 ноября.

Источник
Samsung
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Samsung виртуальная реальность Шлем виртуальной реальности Windows Mixed Reality Samsung Odyssey

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