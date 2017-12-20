Шлем Acer Windows Mixed Reality вышел в России

Компания Acer объявила о начале продаж в России шлема смешанной реальности Acer Windows Mixed Reality AH101. Он стал доступен в магазинах сети «М.Видео» по рекомендованной розничной цене 35 990 рублей.





Шлем включает два LCD-дисплея с разрешением 1440 x 1440 пикселей и частотой обновления 90 Гц, встроенный аудиовыход и поддержку микрофона через 3,5-мм разъем, единый кабель HDMI 2.0 (дисплей) USB 3.0 (данные).

В комплекте со шлемом идут два беспроводных контроллера. Шлем поддерживает и традиционные способы управления, включая мышь, клавиатуру и джойстики. Контроллеры движения оборудованы сенсорной панелью, несколькими кнопками, датчиками положения в пространстве а так же круговой подсветкой для более точного отслеживания движений.

Напомним, в прошлом году компания Microsoft объявила о партнерстве с такими производителями, как Acer, ASUS, Dell, HP и Lenovo, для разработки недорогих шлемов виртуальной реальности, которые смогут работать с ПК с обновлением Windows 10 Creators Update и будут при этом стоить от $299. Сейчас начался выход в продажу этих шлемов.