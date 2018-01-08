NVIDIA представила 65-дюймовые игровые мониторы на базе Android TV

К выставке CES 2018, которая пройдет с 9 по 12 января в Лас-Вегасе, компания NVIDIA представила новую концепцию геймерских мониторов. Линейка под названием BFGD (big format gaming displays, крупноформатные игровые дисплеи) создана в сотрудничестве с производителями-партнерами — Acer, ASUS и HP.





Мониторы BFGD имеют диагональ 65 дюймов, разрешение 4K Ultra HD (3840 x 2160 пикселей), частоту 120 Гц, пиковую яркость в 1000 нит, поддерживают технологию NVIDIA G-Sync HDR.

При этом в мониторы встроен стример NVIDIA Shield на базе на Android TV. Это дает доступ к таким стриминговым сервисам, как Netflix, Amazon Video, YouTube и Hulu. В комплекте идет пульт ДУ Shield и игровой контроллер для навигации по приложениям и играм. Поддерживается голосовой помощник Google Assistant для управления голосовыми командами.

Как ожидает NVIDIA, мониторы серии BFGD станут доступны летом 2018 года. Ориентировочные цены пока не объявлены.