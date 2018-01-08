NVIDIA представила 65-дюймовые игровые мониторы на базе Android TV

К выставке CES 2018, которая пройдет с 9 по 12 января в Лас-Вегасе, компания NVIDIA представила новую концепцию геймерских мониторов. Линейка под названием BFGD (big format gaming displays, крупноформатные игровые дисплеи) создана в сотрудничестве с производителями-партнерами — Acer, ASUS и HP.


Мониторы BFGD имеют диагональ 65 дюймов, разрешение 4K Ultra HD (3840 x 2160 пикселей), частоту 120 Гц, пиковую яркость в 1000 нит, поддерживают технологию NVIDIA G-Sync HDR.

При этом в мониторы встроен стример NVIDIA Shield на базе на Android TV. Это дает доступ к таким стриминговым сервисам, как Netflix, Amazon Video, YouTube и Hulu. В комплекте идет пульт ДУ Shield и игровой контроллер для навигации по приложениям и играм. Поддерживается голосовой помощник Google Assistant для управления голосовыми командами.

Как ожидает NVIDIA, мониторы серии BFGD станут доступны летом 2018 года. Ориентировочные цены пока не объявлены.

Источник
NVIDIA
Теги
ASUS NVIDIA ACER HP монитор Android TV CES 2018

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