HTC представила шлем виртуальной реальности Vive Pro

На выставке CES 2018, которая проходит с 9 по 12 января в Лас-Вегасе, компания HTC представила новый шлем виртуальной реальности Vive Pro. Он стал улучшенной версией Vive, предлагая апдейт звука, дисплея и дизайна.





Шлем оснащается двумя OLED-дисплеями с общим разрешением 2880 x 1600 пикселей, что на 78% больше по сравнению с текущим поколением Vive. Наушники предлагались как отдельная покупка с оригинальным Vive, а теперь входят в комплект. Наушники получили встроенный усилитель. Также шлем получил встроенный двойной микрофон и пару фронтальных камер, вместо прежней одной. Сроки выпуска и цена HTC Vive Pro пока не объявлены.





Также производитель представил беспроводной адаптер Vive Wireless Adaptor, который позволяет сделать шлемы Vive и Vive Pro по-настоящему беспроводными. Адаптер поддерживает беспроводную технологию Intel WiGig. Он станет доступен в третьем квартале 2018 года.



