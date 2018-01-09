HTC представила шлем виртуальной реальности Vive Pro

На выставке CES 2018, которая проходит с 9 по 12 января в Лас-Вегасе, компания HTC представила новый шлем виртуальной реальности Vive Pro. Он стал улучшенной версией Vive, предлагая апдейт звука, дисплея и дизайна.


Шлем оснащается двумя OLED-дисплеями с общим разрешением 2880 x 1600 пикселей, что на 78% больше по сравнению с текущим поколением Vive. Наушники предлагались как отдельная покупка с оригинальным Vive, а теперь входят в комплект. Наушники получили встроенный усилитель. Также шлем получил встроенный двойной микрофон и пару фронтальных камер, вместо прежней одной. Сроки выпуска и цена HTC Vive Pro пока не объявлены.


Также производитель представил беспроводной адаптер Vive Wireless Adaptor, который позволяет сделать шлемы Vive и Vive Pro по-настоящему беспроводными. Адаптер поддерживает беспроводную технологию Intel WiGig. Он станет доступен в третьем квартале 2018 года.


Источник
Vive
Теги
HTC виртуальная реальность Шлем виртуальной реальности CES 2018

Комментарии

Материалы по теме

Alcatel Idol 4S на базе Windows 10 Mobile представлен официально

1 ноября 2016

HTC представила автономный шлем виртуальной реальности Vive Focus

14 ноября 2017

Microsoft выпускает комплект Windows Mixed Reality от Acer

2 марта 2017

Sony анонсировала обновленный шлем PlayStation VR

2 октября 2017

Объявлена российская цена на шлем виртуальной реальности HTC Vive

29 сентября 2016

Объявлена российская цена шлема виртуальной реальности Lenovo Explorer

27 сентября 2017
Из рубрикиПериферия
Xiaomi и Oculus вместе представили шлемы Oculus Go и Mi VR Standalone
NVIDIA представила 65-дюймовые игровые мониторы на базе Android TV
Samsung представила первый изогнутый QLED-монитор с интерфейсом Thunderbolt 3

Обсуждаемое

7 лучших смартфонов 2017 года 119
Как выбрать хороший дешёвый смартфон в 2017-2018 годах 87
Самый дешёвый «безрамочник» из качественных: обзор смартфона Honor 7X 73
«Путешественник во времени» четыре года назад предсказал цену в $10000 за Bitcoin в 2017 году. О чём ещё он нас «предупредил»? 63
Обзор LG V30+: корейский флагман «на все деньги» 60
Лучшие бюджетные смартфоны ноября 2017 года (официальная розница) 46