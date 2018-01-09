Xiaomi и Oculus вместе представили шлемы Oculus Go и Mi VR Standalone

На выставке CES 2018, которая проходит с 9 по 12 января в Лас-Вегасе, компании Xiaomi и Oculus совместно представили пару автономных шлемов виртуальной реальности Oculus Go и Xiaomi Mi VR Standalone.





Xiaomi Mi VR Standalone выйдет эксклюзивно в Китае. Шлем Oculus Go, изначально анонсированный на конференции Oculus Connect в октябре 2017, станет доступен на остальных рынках по всему миру.





Эти шлемы работают без необходимости подключения кабеля, внешних сенсоров, мобильного телефона или компьютера. Они оснащаются LCD-экраном с разрешением 2К (2560 x 1440 пикселей), линзами нового поколения и обеспечивают пространственное звучание. Динамики встроены прямо в шлем, но также есть и 3,5-мм разъем для наушников. Xiaomi Mi VR Standalone также предлагает доступ к магазину Mi VR Store с фильмами, видео 360° и интерактивными играми.

Oculus Go поступит в продажу в начале 2018 года по рекомендованной розничной цене $199.