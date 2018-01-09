Xiaomi и Oculus вместе представили шлемы Oculus Go и Mi VR Standalone

На выставке CES 2018, которая проходит с 9 по 12 января в Лас-Вегасе, компании Xiaomi и Oculus совместно представили пару автономных шлемов виртуальной реальности Oculus Go и Xiaomi Mi VR Standalone.


Xiaomi Mi VR Standalone выйдет эксклюзивно в Китае. Шлем Oculus Go, изначально анонсированный на конференции Oculus Connect в октябре 2017, станет доступен на остальных рынках по всему миру.


Эти шлемы работают без необходимости подключения кабеля, внешних сенсоров, мобильного телефона или компьютера. Они оснащаются LCD-экраном с разрешением 2К (2560 x 1440 пикселей), линзами нового поколения и обеспечивают пространственное звучание. Динамики встроены прямо в шлем, но также есть и 3,5-мм разъем для наушников. Xiaomi Mi VR Standalone также предлагает доступ к магазину Mi VR Store с фильмами, видео 360° и интерактивными играми.

Oculus Go поступит в продажу в начале 2018 года по рекомендованной розничной цене $199.

Источник
Xiaomi
Теги
Xiaomi виртуальная реальность Шлем виртуальной реальности CES 2018 Oculus Oculus Go

Комментарии

Материалы по теме

HTC представила автономный шлем виртуальной реальности Vive Focus

14 ноября 2017

Microsoft выпускает комплект Windows Mixed Reality от Acer

2 марта 2017

Sony анонсировала обновленный шлем PlayStation VR

2 октября 2017

Объявлена российская цена шлема виртуальной реальности Lenovo Explorer

27 сентября 2017

Следующий шлем виртуальной реальности Oculus не требует ПК или смартфон

6 октября 2016

Цукерберг представил автономный шлем Oculus Go

12 октября 2017
Из рубрикиПериферия
HTC представила шлем виртуальной реальности Vive Pro
NVIDIA представила 65-дюймовые игровые мониторы на базе Android TV
Samsung представила первый изогнутый QLED-монитор с интерфейсом Thunderbolt 3

Обсуждаемое

7 лучших смартфонов 2017 года 119
Как выбрать хороший дешёвый смартфон в 2017-2018 годах 87
Самый дешёвый «безрамочник» из качественных: обзор смартфона Honor 7X 73
«Путешественник во времени» четыре года назад предсказал цену в $10000 за Bitcoin в 2017 году. О чём ещё он нас «предупредил»? 63
Обзор LG V30+: корейский флагман «на все деньги» 60
Лучшие бюджетные смартфоны ноября 2017 года (официальная розница) 46