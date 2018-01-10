Игровая мышь Razer Mamba HyperFlux питается от коврика без проводов

На выставке CES 2018, которая проходит с 9 по 12 января в Лас-Вегасе, компания Razer представила комплект из первой в мире игровой мыши без батареи и провода Razer Mamba HyperFlux и коврика Razer Firefly HyperFlux. Это первые продукты компании, в которых используется технология беспроводного питания Razer HyperFlux Wireless.


Как отмечает производитель, технология Razer HyperFlux Wireless обеспечивает бесперебойную подачу энергии от коврика напрямую к мыши-компаньону. Коврик использует магнитное поле для непосредственной передачи энергии к мыши вместо подзарядки тяжелой батареи. Подобное решение позволяет снизить вес мыши до уровня проводных устройств.


Мышь Mamba HyperFlux оснащена оптическим сенсором Razer 5G с точностью 16 000 DPI, 9 независимо настраиваемыми кнопками Hyperesponse и весит 96 граммов. Двусторонний коврик с одной стороны жесткий, удобный для резких движений, с другой – тканевый и мягкий, для более выверенных действий и точности в прицеливании. Будучи подключенным к компьютеру, коврик обеспечивает питание для мыши. Для использования мыши без коврика, в комплекте поставляется кабель для подключения к ПК.

Оба устройства поддерживают подсветку Chroma с возможностью выбора из 16,8 млн цветовых оттенков и функцией настройки индивидуальных профилей и световых эффектов.

Комплект из мышки Razer Mamba HyperFlux и коврика FireFly HyperFlux поступит в продажу в первом квартале 2018 года по цене 249,99 доллара или 279,99 евро, в зависимости от региона.

Источник
Razer
Теги
мышь Razer CES 2018

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