Intel прекращает разработку смарт-очков

Компания Intel планирует прекратить разработку смарт-очков Vaunt и закрыть подразделение, отвечающее за проект и носимые устройства вообще. Об этом сообщило издание The Information.

Intel Vaunt
Intel Vaunt

Представитель компании подтвердил это шаг. Также представитель Intel намекнул на отсутствие инвестиций в этой области из-за «динамики рынка». Таким образом, можно больше не надеяться увидеть смарт-очки Vaunt на полках магазинов.

Intel рассекретила разработку смарт-очков под названием Vaunt в феврале 2018 года. Смарт-очки Intel Vaunt выглядят почти как обычные очки в пластиковой оправе. При этом они легче 50 граммов, включая линзы, аккумулятор, процессор, Bluetooth-чип, компас, акселерометр и проектор. Это слегка больше веса обычных очков, но заметно меньше чем, например, Google Glass. Электроника упакована в дужки очков. В них не предусмотрен ряд функций Google Glass. Так, отсутствует динамик и камера. За изображение отвечает маломощный лазерный монохромный проектор, выдающий 400 х 150 пикселей красного цвета на голографический рефлектор, размещенный на правой линзе очков, затем изображение отражается прямо в глаз пользователя. Отмечается, что благодаря малой мощности система безвредна для глаз.

Источник
The Information
Теги
INTEL смарт-очки Intel Vaunt

Комментарии

Материалы по теме

7 главных трендов 2017 года: от искусственного интеллекта во всём до балконных майнеров

30 декабря 2017

Google представила корпоративные смарт-очки Google Glass

18 июля 2017

Intel выпустит процессор с графикой AMD

7 ноября 2017

Intel пообещала выпустить «неуязвимые» процессоры в 2018 году

26 января

Intel представила десктопные процессоры Core восьмого поколения Coffee Lake

25 сентября 2017

Intel представила первые процессоры Core с графикой AMD

8 января
Загрузка...
Из рубрикиПериферия
Шлем виртуальной реальности HTC Vive Focus выйдет за пределы Китая
Объявлена российская цена на шлем виртуальной реальности HTC Vive Pro
Шлем виртуальной реальности HTC Vive Pro доступен для предзаказа

Обсуждаемое

Лучшие недорогие смартфоны марта 2018 года (официальная розница) 86
Лучшие бюджетные смартфоны января 2018 года (официальная розница) 83
Лучшие бюджетные смартфоны января 2018 года («серый» рынок) 64
Почему смартфоны Sony полностью изменились, а фанаты всё равно недовольны? Обзор Xperia XZ2 и XZ2 Compact 58
В чём Samsung Galaxy S9 лучший в мире, а в чём — провал и разочарование? Обзор и сравнение с конкурентами 52
Слепое сравнение. Выбор лучшей камеры в смартфонах: Apple, Sony, Samsung и Huawei 47