Philips выпускает огромный монитор для консолей

Компания MMD, обладатель прав на бренд Philips Monitors, представила новую серию мониторов Momentum, разработанную для игровых консолей. Первой в линейке Philips Momentum стала модель 436M6. Как отмечает производитель, это первый в мире монитор, сертифицированный по стандарту VESA DisplayHDR 1000.





Монитор оснащен 43-дюймовой VA-панелью на базе технологии Quantum Dot, разрешением UHD 4K (3840x2160 пикселей), временем отклика в 4 мс. Максимальная яркость составляет 1000 кд/м², цветовая гамма соответствует стандарту BT.709 на 100% и стандарту DCI-P3 на 97,6%. Глубина цвета достигает 8 бит + 2 бит FRC (Frame Rate Control), что обеспечивается показатель в 1,07 миллиарда цветов.





Предусмотрена поддержка Adaptive Sync для графических процессоров AMD, она приводит частоту кадров при рендеринге изображений в соответствие с частотой обновления дисплея. Это помогает избежать разрывов из-за несогласованности частоты смены кадров в играх. Для ускорения реакции также используется режим Low Input Lag, при котором сигнал минует большую часть внутренней обработки в дисплее и общая задержка при вводе уменьшается в два раза.

Функция MultiView позволяет вывести сигнал от двух источников одновременно в режимах Picture-in-Picture или Picture-by-Picture. Имеются порты DisplayPort 1.2, Mini DisplayPort, HDMI 2.0 и USB Type-C, а также встроенный хаб USB 3.0. Монитор оборудован двумя динамиками мощностью по 7 Вт с поддержкой DTS Sound.

Монитор Philips Momentum 436M6VBPAB появится в продаже в мае 2018 года по рекомендованной розничной цене 55 029 рублей.