Автономный шлем Oculus Go вышел в продажу

Как и ожидалось, компания Facebook объявила о начале продаж автономного шлема виртуальной реальности Oculus Go на конференции разработчиков F8, которая проходит в этом году 1 и 2 мая в Сан-Хосе.


Изначально анонс Oculus Go состоялся в октябре прошлого года на конференции Oculus Connect. Этот шлем работает без необходимости подключения кабеля, внешних сенсоров, мобильного телефона или компьютера.

Он оснащаются LCD-экраном с разрешением 2К (2560 x 1440 пикселей), линзами нового поколения и обеспечивает пространственное звучание. Шлем базируется на процессоре Qualcomm Snapdragon 821. Динамики встроены прямо в шлем, но также есть и 3,5-мм разъем для наушников. Встроенный аккумулятор обеспечивает до двух часов игр или 2,5 часа стримингового видео от одной подзарядки.

Oculus Go поступил в продажу в 23 странах, в которые не входит Россия, по рекомендованной розничной цене $199 за версию с 32 ГБ встроенной памяти и $249 за 64 ГБ.

Источник
Oculus
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