PNY представила карту microSD объёмом 512 ГБ

На выставке Computex 2018, которая проходит с 5 по 9 июня в Тайбэе, компания PNY Technologies представила карту памяти формата microSD серии Elite высокой ёмкости — целых 512 ГБ.


Сейчас уже выпускаются смартфоны, которые, теоретически, поддерживают microSD объёмом до 2 ТБ Такие карточки ещё недоступны в продаже, но производители упорно работают над этим.


По своим габаритам PNY Elite 512GB всё ещё обычная карточка microSD, которую можно использовать в современных смартфонах и планшетах. При этом она способна сохнарить до 80 часов видео в разрешении Full HD, до 100 тысяч фото с разрешением 18 Мп или до 100 тысяч песен. Скорость передачи данных достигает у неё 90 МБ/с.

Карта памяти PNY Elite 512GB microSD предлагается в онлайн-магазине PNY по цене 349,99 доллара США.

Источник
PNY
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Computex карта Computex 2018 PNY MICROSD памяти

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