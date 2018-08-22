Изогнутый игровой монитор Samsung уже можно купить в России

Компания Samsung Electronics представила новую модель игровых мониторов с изогнутым экраном CJG5 на выставке Gamescom 2018, проходящей с 21 по 25 августа 2018 года в Кёльне.





Модель представлена в версиях с диагональю 32 дюйма (C32JG50QQI) и 27 дюймов (C27JG50QQI). Они поддерживают разрешение WQHD (2560 x 1440 пикселей), частоту обновления 144 Гц кадров и уровнь контрастности 3000:1, время — 4 мс. Изогнутая VA-панель обладает радиусом изгиба 1800 мм.





Пользователи могут быстро изменить ключевые настройки непосредственно во время игры с помощью экранного меню, интерфейс которого выполнен в геймерском стиле. Из портом предусмотрены два HDMI (2,0 и 1,4), один DisplayPort 1,2 и разъем для подключения наушников.

Мониторы Samsung CJG5 уже доступны в России. Рекомендованная розничная цена составляет 22 990 рублей за версию с диагональю 27 дюймов и 27 990 рублей за модель с диагональю 32 дюйма.