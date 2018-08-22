Изогнутый игровой монитор Samsung уже можно купить в России

Компания Samsung Electronics представила новую модель игровых мониторов с изогнутым экраном CJG5 на выставке Gamescom 2018, проходящей с 21 по 25 августа 2018 года в Кёльне.


Модель представлена в версиях с диагональю 32 дюйма (C32JG50QQI) и 27 дюймов (C27JG50QQI). Они поддерживают разрешение WQHD (2560 x 1440 пикселей), частоту обновления 144 Гц кадров и уровнь контрастности 3000:1, время — 4 мс. Изогнутая VA-панель обладает радиусом изгиба 1800 мм.


Пользователи могут быстро изменить ключевые настройки непосредственно во время игры с помощью экранного меню, интерфейс которого выполнен в геймерском стиле. Из портом предусмотрены два HDMI (2,0 и 1,4), один DisplayPort 1,2 и разъем для подключения наушников.

Мониторы Samsung CJG5 уже доступны в России. Рекомендованная розничная цена составляет 22 990 рублей за версию с диагональю 27 дюймов и 27 990 рублей за модель с диагональю 32 дюйма.

Источник
Samsung
Теги
Россия Samsung монитор

Комментарии

Материалы по теме

5 лучших 4К-мониторов — лето 2017

13 июля 2017

5 лучших ультрашироких мониторов

6 апреля 2017

ASUS представила геймерский монитор ROG Swift PG27UQ на квантовых точках

10 февраля 2017

HP представила в России изогнутые и геймерские мониторы, и не только

18 августа 2017

Samsung Galaxy A6 и A6+ выходят в России

14 мая

Samsung выпускает сверхширокоформатный 49-дюймовый геймерский монитор

30 августа 2017
Загрузка...
Из рубрикиПериферия
PNY представила карту microSD объёмом 512 ГБ
ADATA на Computex 2018: первая оперативка с водяным охлаждением, роботы и девушки
Первый автономный шлем на базе Google Daydream вышел в продажу

Обсуждаемое

Лучшие бюджетные смартфоны июня 2018 года (официальная розница) 142
Лучшие бюджетные смартфоны июля 2018 года (официальная розница) 87
Внезапно, один из лучших бюджетников года. Обзор мощного ASUS Zenfone Max Pro M1 с аккумулятором на 5000 мАч 57
Лучшие недорогие смартфоны мая 2018 года («серый» рынок) 57
Быстрый обзор Xiaomi Mi A2: новый «король» по качеству камер и процессору дешевле 20 тысяч рублей 53
Лучшие смартфоны с камерой, как у iPhone 48