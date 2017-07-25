Какое МФУ выбрать для дома: 5 лучших моделей от 5000 до 13000 рублей

Если в вашей семье нет школьников и студентов, то МФУ покажется не такой уж нужной вещью. Но даже в этом случае иногда нужно что-нибудь распечатать или отсканировать «прямо сейчас», а не «завтра на работе». Мы выбрали пять моделей принтеров-сканеров-копиров, которые подойдут для дома и не слишком обременят ценой.

Brother DCP-1510R



Brother DCP-1510R

Цена: 9 000 рублей

Brother DCP-1510R — МФУ с лазерным принтером, так что вы получите очень шустрое устройство, а краска не будет засыхать в картриджах, так как её, собственно, и нет. Модель весьма недорога для лазерного МФУ, всего 9 тысяч рублей. Правда, и само устройство — базового уровня: печать только чёрно-белая, Wi-Fi-модуля нет. Зато скорость печати отличная — 20 страниц в минуту. Управление стандартное для этой ценовой категории: несколько кнопок и двухстрочный монохромный дисплей.

Canon PIXMA MG6840



Canon PIXMA MG6840

Цена: 9 000 рублей

Технология печати у Canon PIXMA MG6840 струйная, но он стоит не меньше Brother DCP-1510R. У этого МФУ есть трёхдюймовый сенсорный дисплей, поэтому даже дети легко разберутся, как им пользоваться. Наличие Wi-Fi-модуля поможет не только отказаться от лишнего провода в квартире, но также позволит печатать прямо со смартфонов и планшетов. Кроме того, Canon PIXMA MG6840 обеспечивает не просто цветную печать, а фотопечать.

Epson Expression Home XP-430



Epson Expression Home XP-430

Цена: 4 000 рублей

Epson Expression Home XP-430 также готов предложить немало возможностей, но стоит более чем вдвое дешевле — 4 тысячи рублей. МФУ явно было рассчитано на то, чтобы занимать как можно меньше места — все его лотки и даже панель управления можно убрать внутрь, что очень удобно, если вы планируете пользоваться устройством только время от времени. У Epson Expression Home XP-430 есть Wi-Fi-модуль с поддержкой Airprint и Google Cloud Print для печати непосредственно с мобильных гаджетов. Правда, экран у МФУ не сенсорный, но тоже цветной и с понятными иконками.

HP DeskJet Ink Advantage 4535



HP DeskJet Ink Advantage 4535

Цена: 5 000 рублей

HP DeskJet Ink Advantage 4535 доступен и симпатичен. У него очень лаконичный внешний вид: небольшой чёрно-белый экран посередине и кнопка выключения сбоку. Устройство хоть и использует струйную технологию печати, но всё же весьма расторопно — выдаёт аж 18 страниц чёрно-белого текста в минуту. HP DeskJet Ink Advantage 4535 не остался и без Wi-Fi.

HP DeskJet GT 5820



HP DeskJet GT 5820

Цена: 13 000 рублей

Наконец, если для вас в первую очередь важна стоимость печати, то не проходите мимо модели HP DeskJet GT 5820. Её главная особенность — система непрерывной подачи чернил (СНПЧ). Говоря человеческим языком, это МФУ имеет сбоку большие ёмкости для чернил, которые соединены с печатающими картриджами трубками. Баночки с чернилами стоят недорого, а, благодаря вместительным ёмкостям, одной «заправки» хватает на тысячи страниц. Правда, чтобы сэкономить, вам сначала придётся заплатить за HP DeskJet GT 5820 целых 13 тысяч рублей.