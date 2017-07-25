Какое МФУ выбрать для дома: 5 лучших моделей от 5000 до 13000 рублей

Ferra.ru, 

Если в вашей семье нет школьников и студентов, то МФУ покажется не такой уж нужной вещью. Но даже в этом случае иногда нужно что-нибудь распечатать или отсканировать «прямо сейчас», а не «завтра на работе». Мы выбрали пять моделей принтеров-сканеров-копиров, которые подойдут для дома и не слишком обременят ценой.

Brother DCP-1510R

Brother DCP-1510R
Brother DCP-1510R

Цена: 9 000 рублей

Brother DCP-1510R — МФУ с лазерным принтером, так что вы получите очень шустрое устройство, а краска не будет засыхать в картриджах, так как её, собственно, и нет. Модель весьма недорога для лазерного МФУ, всего 9 тысяч рублей. Правда, и само устройство — базового уровня: печать только чёрно-белая, Wi-Fi-модуля нет. Зато скорость печати отличная — 20 страниц в минуту. Управление стандартное для этой ценовой категории: несколько кнопок и двухстрочный монохромный дисплей.

Canon PIXMA MG6840

Canon PIXMA MG6840
Canon PIXMA MG6840

Цена: 9 000 рублей

Технология печати у Canon PIXMA MG6840 струйная, но он стоит не меньше Brother DCP-1510R. У этого МФУ есть трёхдюймовый сенсорный дисплей, поэтому даже дети легко разберутся, как им пользоваться. Наличие Wi-Fi-модуля поможет не только отказаться от лишнего провода в квартире, но также позволит печатать прямо со смартфонов и планшетов. Кроме того, Canon PIXMA MG6840 обеспечивает не просто цветную печать, а фотопечать.

Epson Expression Home XP-430

Epson Expression Home XP-430
Epson Expression Home XP-430

Цена: 4 000 рублей

Epson Expression Home XP-430 также готов предложить немало возможностей, но стоит более чем вдвое дешевле — 4 тысячи рублей. МФУ явно было рассчитано на то, чтобы занимать как можно меньше места — все его лотки и даже панель управления можно убрать внутрь, что очень удобно, если вы планируете пользоваться устройством только время от времени. У Epson Expression Home XP-430 есть Wi-Fi-модуль с поддержкой Airprint и Google Cloud Print для печати непосредственно с мобильных гаджетов. Правда, экран у МФУ не сенсорный, но тоже цветной и с понятными иконками.

HP DeskJet Ink Advantage 4535

HP DeskJet Ink Advantage 4535
HP DeskJet Ink Advantage 4535

Цена: 5 000 рублей

HP DeskJet Ink Advantage 4535 доступен и симпатичен. У него очень лаконичный внешний вид: небольшой чёрно-белый экран посередине и кнопка выключения сбоку. Устройство хоть и использует струйную технологию печати, но всё же весьма расторопно — выдаёт аж 18 страниц чёрно-белого текста в минуту. HP DeskJet Ink Advantage 4535 не остался и без Wi-Fi.

HP DeskJet GT 5820

HP DeskJet GT 5820
HP DeskJet GT 5820

Цена: 13 000 рублей

Наконец, если для вас в первую очередь важна стоимость печати, то не проходите мимо модели HP DeskJet GT 5820. Её главная особенность — система непрерывной подачи чернил (СНПЧ). Говоря человеческим языком, это МФУ имеет сбоку большие ёмкости для чернил, которые соединены с печатающими картриджами трубками. Баночки с чернилами стоят недорого, а, благодаря вместительным ёмкостям, одной «заправки» хватает на тысячи страниц. Правда, чтобы сэкономить, вам сначала придётся заплатить за HP DeskJet GT 5820 целых 13 тысяч рублей.

Автор
Ferra.ru
Теги
HP Canon мфу Epson Brother

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