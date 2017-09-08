5 отличных беспроводных мышей

Несмотря на то, что некоторые ноутбуки обладают превосходными тачпадами, работать с помощью мыши гораздо приятнее. Особенно, когда она беспроводная — провод не болтается на столе, а USB-порт остаётся незанятым. О лучших беспроводных мышках читайте в нашем материале.

Logitech M510



Logitech M510

Цена: 2400 рублей

В это сложно поверить, но 2400 рублей — скромная цена на качественную мышку на сегодняшний день. Если вы хотите не просто направлять курсор и кликать кнопкой, но и делать это без задержек, глюков и прочего, то неплохо взять, например, Logitech M510. Сразу нужно предостеречь, что предназначена она для правшей, так как две дополнительные клавиши находятся на левой стороне. Мышь имеет лазерный датчик с неплохим разрешением — 1000 dpi. Питается Logitech M510 от двух АА-батареек, причём производитель заявляет, что от них мышь может проработать до двух лет.

Logitech MX Anywhere 2



Logitech MX Anywhere 2

Цена: 4800 рублей

Вдвое дороже стоит одна из продвинутых мышей этой же компании. Она и выглядит гораздо более соблазнительно, и имеет ряд полезных особенностей. Например, в отличие от Logitech M510, работает практически на любой поверхности. Также нет необходимости менять ей батарейки, так как у MX Anywhere 2 есть встроенный аккумулятор. Одной минуты зарядки хватает на два часа работы, а всего аккумулятор рассчитан на 60 дней без перезарядки. С помощью Bluetooth мышь можно подключить сразу аж к трём устройствам и переключаться между ними на лету с помощью специальной кнопки — очень удобно. Также отлично подходит владельцам ноутбуков, так как она небольшого размера.

Microsoft Bluetooth Mobile Mouse 3600



Microsoft Bluetooth Mobile Mouse 3600

Цена: 1800 рублей

Если же вам нужна простая, но стильная и надёжная мышь, то среди недорогих моделей можно выбрать, например, Microsoft Bluetooth Mobile Mouse 3600. Её можно найти в нескольких цветовых исполнениях, что особенно хорошо, если у вас уже есть один из цветных Microsoft Surface Laptop. У неё нет каких-либо дополнительный кнопок, зато работает мышь всего от одной АА-батарейки. Также она очень лёгкая и компактная, что опять-таки придётся по вкусу владельцам лаптопов.

Razer Orochi



Razer Orochi

Цена: 6000 рублей

Как любая уважающая себя мышь компании Razer, модель Orochi притягивает к себе взгляды благодаря оригинальному и стильному внешнему виду. При этом она отнюдь не выглядит аляповато. Модель хоть и беспроводная, но определённо ориентирована на геймеров, так как разрешение лазерного сенсора достигает 8200 точек на дюйм. В комплекте можно найти не только провод, но и небольшой чехольчик для мышки. Провод, кстати, не для зарядки, а для подключения к компьютерам без встроенного Bluetooth. А питается мышь от двух пальчиковых батареек.

Microsoft Arc Touch



Microsoft Arc Touch

Цена: 4000 рублей

Оригинальную мышку найти легко, только зачастую она будет выглядеть как безумная фантазия, нежели удобный в ежедневном использовании девайс. Если же вам просто хочется стильную мышку, то можно обратить внимание на Microsoft Arc Touch. В выключенном состоянии она плоская, а в рабочем — изогнута так, чтобы её было удобнее держать. Вместо колёсика прокрутки у неё сенсорная панель, причём последняя поддерживает дополнительные жесты для навигации. Arc Touch весьма компактная, работает от двух пальчиковых батареек и одинаково подходит как для левшей, так и для правшей.