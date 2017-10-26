Быстрее, удобнее, дешевле. Обзор новых лазерных принтеров и МФУ Canon i-SENSYS

Мы живём во времена, когда электронные устройства получают новые интересные функции чуть ли не каждый день. Смартфоны умнеют, ноутбуки становятся тоньше и мощнее, а МФУ и принтеры — компактнее, быстрее, и, что немаловажно, дешевле. О новых помощниках в печати и копировании — Canon i-SENSYS — мы и расскажем.

Пока весь мир следит за уменьшением рамок у дорожающих год от года смартфонов, на поприще документооборота происходят не менее интересные вещи. К примеру, Canon обновил несколько линеек цветных лазерных МФУ и принтеров. Что любопытно, новые модели стоят дешевле устройств предыдущего поколения, некоторые — на целых 30%. При этом производитель заявляет, что материалы изготовления остались прежними, а технические характеристики только улучшились. Звучит больно хорошо, но вполне реалистично — первые ЭВМ стояли миллионы долларов, а сейчас у каждого в кармане есть более мощный компьютер за несравнимо меньшие деньги. Но цена — не единственная причина, по которой мы обратили внимание на новые МФУ и принтеры Canon i-SENSYS.

Увеличение скорости сканирования и печати



Двустороннее сканирование

Возможно, скорость имеет значение не всегда, но бывают моменты, когда время — действительно деньги. И меньше всего хочется тратить время на ожидание, пока будет распечатана или отсканирована стопка документов, которая, как это обычно бывает, нужна «вчера». Современные модели МФУ Canon обзавелись крутой особенностью: они умеют сканировать документ в один проход сразу с двух сторон. Никакой магии в этом нет — увеличение скорости достигнуто за счёт применения сразу двух оптических сенсоров. Соответственно, время на копирование двусторонних документов уменьшилось вдвое.



Двусторонняя печать

Кроме того, более чем вдвое увеличилась скорость и двусторонней печати благодаря усовершенствованию механизма валиков подачи бумаги. Наконец, хорошие новости и для тех, кто печатает в формате А5: новые принтеры и МФУ CANON справляются с этой задачей даже еще быстрее, чем с печатью в А4. Для этого инженеры оснастили печатающий валик специальной металлической пластиной, которая помогает дольше сохранять необходимую для закрепления тонера температуру.

Удобная мобильная печать



Мобильная печать

Давно прошли те времена, когда напечатать документ можно было только лишь с компьютера. В устройствах Canon i-SENSYS всё продумано для того, чтобы легко управлять МФУ с помощью смартфона. Для iOS и Android есть специальное приложение, которое позволят легко подключиться к МФУ и отправить на печать документ из вашего телефона, будь то текст, фотография или что-то другое. Более того, МФУ умеет создавать собственную точку доступа Wi-Fi на случай, если вдруг вы не успели подключить его к общей беспроводной сети, но срочно хотите распечатать что-то с ноутбука или мобильного телефона. Пригодится это и для «гостевого» доступа. Быстрое подключение обеспечивается с помощью NFC, сканирования QR-кода или ввода PIN-кода.

Один раз настрой — много раз напечатай



Обновлённый сенсорный экран (справа) по сравнению со старым (слева)

Старшие модели обладают большим (5 дюймов) и удобным сенсорным экраном для быстрого взаимодействия с МФУ. Максимально удобной печать любого файла в любом формате делает функция сохранения всевозможных настроек бумаги формата в качестве большой отдельной кнопки меню. Достаточно один раз задать все необходимые параметры, назначить их на отдельную кнопку в экранном меню — и больше никогда не тратить время на поиск и настройку всех необходимых пунктов. Кроме этого, всё экранное меню поддаётся гибкой настройке, как на современных смартфонах. Все наиболее нужные вам функции можно вынести на первый план, также есть возможность группировать их по папкам. Таким образом, меню МФУ можно настроить под любой сценарий использования.

Картриджи можно менять реже



Картриджи стали более ёмкими

Никто не любит неожиданности и не хотел бы, чтобы в самый неподходящий момент именно при печати срочных важных документов в принтере кончился тонер. Поэтому для своих новых моделей Canon разработала картриджи увеличенной ёмкости. Их габариты при этом не поменялись, а большее количество тонера помещается за счёт того, что были уменьшены внутренние компоненты картриджа. В некоторые даже поместилось на 85% больше тонера, а это — тысячи дополнительных страниц без необходимости бежать за расходниками. Но даже когда этот день настаёт, поменять картриджи оказывается проще простого. Для этого не понадобятся специальные навыки, хитрые движения и уникальные знания. На самом деле, весь процесс занимает всего пол минуты.



Замена картриджей на Canon MF735Cx

Безопасная печать

В новых принтерах и МФУ i-SENSYS есть отличная функция — авторизация пользователя с помощью ввода PIN-кода, по NFC или с помощью считывания смартфоном QR-кода с экрана принтера/МФУ. Это необходимо на случай, когда документы не должны попасть на глаза первому попавшемуся сотруднику и вообще никому, кроме отправившего их на печать. В режиме защищённой печати принтер не напечатает ничего до тех пор, пока вы не подойдёте и не наберёте специальный PIN-код. Это исключает возможность, что важные документы окажутся в руках у третьих лиц.

Кроме того, авторизация по PIN-коду, а также по NFC, и с помощью считывание смартфоном QR-кода с экрана принтера/МФУ, помогает администратору лучше распределить нагрузку на принтеры. Например, разным сотрудникам можно назначить разные привилегии: кому-то разрешить только чёрно-белую печать, другому — только копирование.

i-SENSYS LBP610



Цветной лазерный принтер Canon LBP613Cdw

Принтеры из серии Canon i-SENSYS LBP610, куда входят модели LBP611Cn и LBP613Cdw, подойдут для небольших рабочих мест благодаря компактности. Несмотря на скромные размеры, они поддерживают цветную печать.

Для долгого срока службы производитель рекомендует нагрузку от 250 до 2500 страниц в месяц. Однако принтеры способны пережить и авралы — до 30 тысяч страниц в месяц. Устройства поддерживают форматы А4 (до 18 страниц в минуту) и А5 (до 32 страниц в минуту). Несмотря на то, что это младшая линейка, оба в обоих принтерах реализована функция автоматической двухсторонней печати.

Линейка i-SENSYS LBP610 также позволяет пользоваться всеми преимуществами мобильной печати благодаря поддержки AirPrint и Mopria. Младшая модель, LBP611Cn, имеет USB 2.0 и RJ-45 для подключения к сети или отдельному ПК. А старшая, LBP613Cdw, вдобавок оснащена Wi-Fi-модулем.

i-SENSYS LBP650



Цветной лазерный принтер Canon LBP654Cx

В серию i-SENSYS LBP650 входят два чуть более габаритных принтера, но они всё еще легко разместятся где угодно. При этом у них более широкая функциональность. Например, Canon LBP654Cx имеет 5-дюймовый сенсорный дисплей с той самой возможностью настраивать меню под любые сценарии работы, о которой мы рассказывали выше.

Обе модели из этой серии, Canon LBP654Cx и Canon LBP653Cdw, играючи выдают до 27 чёрно-белых страниц формата А4 в минуту, а также до 21 в режиме двухсторонней печати и аж до 49 в формате А5. При такой скорости становится важна вместимость лотка подачи бумаги. У обоих моделей стандартный лоток рассчитан на 250 листов, но можно подключить опциональный еще на 550.

И старшая, и младшая модель могут похвастаться поддержкой очень ёмких картриджей. Они бывают двух типов: обычные и повышенной ёмкости. Простые рассчитаны на 2200–2300 страниц, а большие — на 5000–6300 страниц. Также оба принтера можно подключить через Wi-Fi, а в качестве дополнительной опции к ним можно приобрести модуль для печати штрих-кодов.

Cерии i-SENSYS MF630 и i-SENSYS MF730



Цветное лазерное МФУ Canon MF735Cx

Во многом, эти две серии похожи на две предыдущие, с тем отличием, что i-SENSYS MF730 и i-SENSYS MF630 — это уже не просто принтеры, а МФУ (принтер/сканер/копир). Как и с принтерами, старшая отличается большей рекомендованной нагрузкой (до 4000 листов у 700-й против 2500 у 600-й), а также более ёмкими картриджами. В плане печати и управления эти МФУ имеют те же самые функции, но, конечно, многое зависит от конкретной модели. Ведь в каждой серии вы можете найти три МФУ: с начальной функциональностью, более продвинутое и, наконец, флагманское со всеми наворотами, описанными нами в первой половине этой статьи: быстрой двухсторонней печатью, реактивным двухсторонним сканированием благодаря двум оптическим датчикам (в топовых моделях), большим сенсорным экраном с его «Библиотекой приложений», подключением по Wi-Fi Direct со смартфона или ноутбука непосредственно к МФУ и так далее.



МФУ Canon MF735Cx

Две старшие модели имеют автоподатчик для сканирования сразу стопки документов, но быстрее всего это делает старшее МФУ — Canon MF735Cx. Оно способно сканировать до 47 страниц в минуту. И это же МФУ оснащено факсом, а в комплекте уже идёт телефонная трубка. Подобные устройства отлично подойдут небольшим отделам, где что ни день, документооборот кипит во всю. А благодаря широкому разнообразию линеек, выбрать для себя устройства с нужным вам соотношением цены и различных функций не составит никакого труда.

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