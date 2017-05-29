PocketBook представила доступный ридер 614 Plus

Компания PocketBook представила доступный ридер PocketBook 614 с практически базовой функциональностью. По словам производителя, эта электронная книга предназначена для тех, кто читает много «на ходу» и ценит простоту.


Электронная книга PocketBook 614 Plus обладает экраном E Ink Carta с повышенной контрастностью и разрешением 800 × 600 пикселей. Модель оснащена процессором с тактовой частотой 1 ГГц, а также 256 МБ оперативной памяти. Для хранения электронной библиотеки на устройстве доступно 8 ГБ внутренней памяти, кроме этого, ридер поддерживает карты памяти microSD объемом до 32 ГБ.


PocketBook 614 Plus имеет размеры 174,4 х 114,6 х 8,3 мм и весит 170 граммов. Ридер поддерживает без конвертации 17 книжных и 4 графических формата, таких как JPEG, BMP, PNG, TIFF. Кроме того, имеются предустановленные словари для освоения литературы на английском языке.

PocketBook 614 Plus предлагается в черном и белом цветовых исполнениях за 6 999 рублей.

Источник
PocketBook
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Россия электронная книга POCKETBOOK ридер

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