Ридер Onyx Boox Cleopatra 3 получил подсветку с регулируемой цветовой температурой

Компания Onyx International выпустила в России новую электронную книгу Onyx Boox Cleopatra 3. Модель оснащена 6,8-дюймовым сенсорным дисплеем, изготовленным по технологии E Ink Carta, с разрешением 1080 х 1440 пикселей. Предусмотрена регулируемая подсветка MOON Light+, позволяющая не только читать в условиях плохой освещенности, но и менять ее цветовую температуру, от более холодных до более теплых тонов.

Также ридер одним из первых получил функцию Snow Field, когда происходит лишь частичное обновление экрана без появления артефактов на последующих страницах. Предусмотрена поддержка формата файлов FB3.

Ридер работает под управлением операционной системы Android 4.0.4 и на основе процессора Freescale i.MX6 с тактовой частотой 1 ГГц, 1 ГБ оперативной и 8 ГБ встроенной флеш-памяти. Есть возможность использования карточек памяти формата microSD до 32 ГБ, модули Wi-Fi и Bluetooth. На ридер уже предустановлены англо-русский и русско-английский словари.

Аккумулятор емкостью 1700 мАч обеспечивает до месяца автономной работы. Электронная книга Onyx Boox Cleopatra 3 поступила в продажу по рекомендованной розничной цене 14 990 рублей, в комплекте идет смарт-обложка.