9,7-дюймовый ридер Onyx Boox Chronos подойдет для дома и учебы

В России начались продажи нового ридера от Onyx International. Электронная книга Onyx Boox Chronos позиционируется как доступная модель для своей диагонали экрана.





Onyx Boox Chronos оснащается 9,7-дюймовым дисплеем E Ink Carta с емкостным тачскрином и разрешением 825 х 1200 пикселей. Подсветка Moon Light может плавно регулироваться.







Ридер поддерживает основные текстовые и графические форматы файлов, включая FB3, PDF и DjVu, а также позволяет читать документы на большом количестве языков. На устройстве предустановлены англо-русский и русско-английский словари с возможностью добавления словарных баз формата StarDict. Благодаря функция Snow Field происходит лишь частичное обновление экрана без появления артефактов на последующих страницах.

Аппаратной основой стал двухъядерный процессор с тактовой частотой 1 ГГц, 512 МБ оперативной и 8 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью использования карточек microSD объемом до 32 ГБ. Аккумулятор обладает емкостью 3000 мАч.

Есть поддержка Wi-Fi и Bluetooth. Работа производится под управлением операционной системы Android 4.2 Jelly Bean, есть возможность установки приложений из Google Play.

Ридер Onyx Boox Chronos заключен в корпус из алюминиево-магниевого сплава. Он доступен по рекомендованной розничной цене 19 990 рублей и поставляется с «умной» обложкой, при закрытии переводящей устройство в спящий режим.